انقلاب بطريق القرى - الطائف يخلف إصابة خطيرة.. و"هلال الباحة" يباشر

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التعامل مع الحالة في الموقع ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

تسبّب حادث انقلاب بمنطقة الباحة على طريق القرى - الطائف، عن إصابة شاب بإصابة خطيرة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة 1:41 بعد منتصف الليل على الرقم (997) بطريق القرى بعد قصر المعالي باتجاه بالطائف.

وأضاف "الزهراني"، أنه تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود إصابة لشاب، وكانت إصابته خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى القرى العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر