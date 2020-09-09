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صباح الأربعاء.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد

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صباح الأربعاء.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد صباح الأربعاء.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد
هبطت إلى ما دون 7.49 مقابل الدولار.. والمستثمرون يترقبون

صباح الأربعاء.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد

شهدت الليرة التركية، اليوم، تراجعًا إلى مستوى قياسي دون 7.49 مقابل الدولار، وذلك تحت ضغط تنامي العزوف من المخاطر والذي زاد ضغوط البيع في العالم.

وسجلت الليرة مستوى متدنياً عند 7.4920 لتصل خسائرها مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجاري، إلى نحو 21 % بين أسوأ العملات أداءً في العالم.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، صعدت الليرة من جديد إلى 7.4870 بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش.

ومع انخفاض العملة التركية في ست من بين الجلسات السبع الماضية، مازال المستثمرون يترقبون إشارات على ما إذا كان البنك المركزي قد أوقف سياسة تشديد نقدي غير مباشرة استمرت شهرًا.

وقال وزير المالية براءت ألبيرق: بوسع البلاد الاستفادة من تبعات جائحة العالمية عبر ليرة تنافسية يتم وضعها في قلب إستراتيجية جديدة للتحرك نحو يركز أكثر على الصادرات.الليرة التركية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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