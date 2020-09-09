أخبار عاجلة

كيف يستغل الاخوان المساجد لنشر الفوضيلايوجد دولة في العالم افتتحت 200 مسجد في 8 ايام -
اخر النهار | يكشف عن 23 محافظة خفضت رسوم التصالح بنسب تتراوح مابين 10 و 70 في المائة -
محمد الباز يعلق علي اتفاقيات السلام المعلنة بين الدول العربية و اسرائيل : رحم الله الرئيس السادات -
حالة خاصة بين الاعلامي محمود سعد وجمهوره .. رسايل من القاب للقلب -
بيت ريا وسكينة | حلقة 11 سبتمبر 2020 (ليه الراجل بيغير من نجاح مراته) -
سينما بديلة Cinema Badila - Interview with filmmaker Ayoub Layoussifi - Tikitat-a-Soulima -
"بلا قيود "مع نبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المغربي -
هل استعدت الدول العربية لموجة ثانية من فيروس كورونا؟ | نقطة حوار -
من الأقرب للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا؟ الإجابة من د. ميس عبسي المتخصصة في علم الأدوية | نقطة حوار -
لماذا يسعى حكام عرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عودوا إلى الوطن".. الشركات الأمريكية في الصين ترفض دعوة

Print
"عودوا إلى الوطن".. الشركات الأمريكية في الصين ترفض دعوة ترامب "عودوا إلى الوطن".. الشركات الأمريكية في الصين ترفض دعوة
رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي: جنوب شرق آسيا وجهة مفضلة

رفضت أغلبية الشركات الأمريكية العاملة في الصين الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ، بالخروج من السوق الصينية والعودة إلى السوق الأمريكية.

وأظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في مدينة شنغهاي الصينية، اليوم، أن نحو 4 في المائة فقط من بين أكثر من 200 شركة صناعية أمريكية تعمل في الصين وشملها المسح نقلت مراكز إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة.

وقال أكثر من 75 في المائة من الشركات الأمريكية إنها لا تعتزم نقل مراكز إنتاجها من الصين، في حين قالت 14 في المائة منها إنها ستنقل جزءاً من نشاطها إلى دول أخرى و7 في المائة إنها تعتزم نقل مصانعها سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى خارج الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كير جيبس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، القول إن "دول جنوب شرق آسيا هي الوجهة المفضلة.. وليس بالتأكيد الولايات المتحدة" بالنسبة للشركات الأمريكية التي تقرر الخروج من السوق الصينية.

في الوقت نفسه، أبدت أغلب الشركات التي شملها المسح تشاؤماً بشأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقال 26.9 في المائة من الشركات إن التوترات التجارية ستستمر إلى ما لا نهاية، في حين كانت النسبة التي ترى هذا الرأي في العام الماضي 16.9 في المائة فقط.. وقال 22.5 في المائة من الشركات إنها تتوقع استمرار التوترات لفترة تراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة، وكانت هذه النسبة في العام الماضي تبلغ 12.7 في المئة فقط.

وكان الرئيس ترامب قد جدّد تهديده للشركات الأمريكية العاملة في الخارج، الإثنين الماضي، وقال إنه "سيفرض رسوماً على الشركات التي تهجر أمريكا وتوفر الوظائف في الصين والدول الأخرى".دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن التوصل لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين

ترامب يعلن التوصل لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

شاهد.. ردة فعل ترامب عندما سأله صحفي: لماذا كذبت على الأمريكيين؟

شاهد.. ردة فعل ترامب عندما سأله صحفي: لماذا كذبت على الأمريكيين؟

جو بايدن لـCNN عن تسجيلات ترامب: إنها قذارة

جو بايدن لـCNN عن تسجيلات ترامب: إنها قذارة

شبكة عيون الإخبارية