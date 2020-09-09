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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات ماطرة تستمر حتى 9 مساء

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"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات ماطرة تستمر حتى 9 مساء "مدني الباحة" يحذّر من تقلبات ماطرة تستمر حتى 9 مساء
"الأرصاد" نبّهت لأمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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