أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يعلن إنطلاق تنسيق التحويلات بالجامعات لتقليل الاغتراب غدا -
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%" -
الشك يدخل في أفكار عبد الرحمن ضد طارق -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 11/9/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء خاص مع الكابتن "عبد اللطيف الدوماني" بضيافة سيف زاهر -
ملعب ONTime - إجابات "عبد اللطيف الدوماني" الصريحة والنارية في فقرة 11 سؤال ولعيب -
ملعب ONTime - فقرة صح ولا غلط مع الكابتن عبد اللطيف الدوماني -
ملعب ONTime - الدوماني: الأهلي عمل شوط ثاني رائع أمام الإسماعيلي وإصابات الزمالك مؤثرة -
ملعب ONTime-الدوماني:عبد الله السعيد الأفضل في مصر.. وهذا هو الفارق بين دوري الدرجة الثانية والممتاز -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية وإجابات نارية من الدوماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخطيب" يشكر القيادة بعد موافقة "الوزراء" على إتمام ترتيبات الأكاديمية العالمية للسياحة

Print
"الخطيب" يشكر القيادة بعد موافقة "الوزراء" على إتمام ترتيبات الأكاديمية العالمية للسياحة "الخطيب" يشكر القيادة بعد موافقة "الوزراء" على إتمام ترتيبات الأكاديمية العالمية للسياحة
توفر بيئة احترافية ترفع من جودة الخدمات المقدمة والمعلومات اللازمة التي تُثري العمل

رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إثر موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة السياحة بالتواصل مع منظمة السياحة العالمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم لإعداد المتطلبات النظامية لافتتاح مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض، وإتمام الترتيبات اللازمة لإنشاء أكاديمية عالمية مختصة بتدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة.

وأكد الخطيب، أن ذلك يجسّد اهتمام القيادة بقطاع السياحة في المملكة، وأن العمل من خلال منظومة تعاون دولية يوفر بيئة احترافية ترفع من جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتسهم في توفير المعلومات اللازمة التي تثري العمل في القطاع السياحي؛ مشيرًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ستعمل على وضع الأسس والمعايير التي تمكّن الأكاديمية من أن تكون ضمن أفضل الأكاديميات السياحية في العالم.

وأوضح أن المملكة خلال قيادتها مجموعة العشرين، سعت عند مناقشة مستقبل السياحة، إلى استحضار اهتمامات كل الأشقاء في المنطقة، وتم وضع مبادرات تهدف إلى تعافي القطاع السياحي على مستوى العالم بعد جائحة كورونا، ومن ذلك إيجاد منصة لتبادل الخبرات في هذا المجال على مستوى العالم؛ حيث أخذت المملكة بذلك من خلال طرح مبادرة محلية لإنعاش القطاع السياحي عبر موسم صيف الذي غطى ثمان وجهات داخل المملكة، وحَظِيَ بإقبال كبير من المواطنين والمقيمين، كما حظي بإشادة من الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال زيارته للمملكة وجولته في عدد من وجهات صيف السعودية الأسبوع الماضي.

وعبّر عن تفاؤله بأن تسهم المملكة مع المنظمة في إطلاق مجموعة مبادرات لتطوير قطاع السياحة في المنطقة.أحمد بن عقيل الخطيب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

"الفيصل" يُجري اتصالاً بممثلي السعودية المشاركين في دوري أبطال آسيا

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

في السعودية.. بيع أكثر من 247 ألف سيارة في النصف الأول من عام 2020

شبكة عيون الإخبارية