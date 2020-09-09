أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي يعلن إنطلاق تنسيق التحويلات بالجامعات لتقليل الاغتراب غدا -
الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للتصالح في مخالفات البناء بعد التخفيض " من 20 إلى 70%" -
الشك يدخل في أفكار عبد الرحمن ضد طارق -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 11/9/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاء خاص مع الكابتن "عبد اللطيف الدوماني" بضيافة سيف زاهر -
ملعب ONTime - إجابات "عبد اللطيف الدوماني" الصريحة والنارية في فقرة 11 سؤال ولعيب -
ملعب ONTime - فقرة صح ولا غلط مع الكابتن عبد اللطيف الدوماني -
ملعب ONTime - الدوماني: الأهلي عمل شوط ثاني رائع أمام الإسماعيلي وإصابات الزمالك مؤثرة -
ملعب ONTime-الدوماني:عبد الله السعيد الأفضل في مصر.. وهذا هو الفارق بين دوري الدرجة الثانية والممتاز -
ملعب ONTime - أسئلة سريعة وقوية وإجابات نارية من الدوماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف

Print
السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف
المتحدث الإعلامي لشرطة مكة: اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة

السائق الخاص تَحَوّل لمعالج بالطب البديل.. الإطاحة بمقيم أعد منزله لممارسة الدجل بالطائف

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيم بالطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، تَمَكّنت من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل؛ من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضُبِط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وقال "الغامدي": تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.شرطة منطقة مكة المكرمة الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية