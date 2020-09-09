قمة مجموعة تواصل العمال L20 تختتم أعمالها.. هذا ما التزمت به السعودية

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تمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل حول العالم

اختتمت قمة مجموعة تواصل العمال L20 بمجموعة العشرين أعمالها، أمس، بمشاركة متحدثين دوليين بارزين، ناقشوا برنامج مجموعة العشرين لتمكين المرأة والشباب، ومعايير العمل والحقوق النقابية في العالم العربي، وأهمية الحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل مع العودة إلى العمل بصورة أكثر مرونة.

وشهد اليوم الثاني للقمة مشاركة متحدثين دوليين بارزين من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر؛ والأمين العام للجنة الاستشارية النقابية (TUAC) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بير هابارد؛ ومدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستيفانو سكاربيتا؛ والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو.

ونوّه المشاركون بأهمية تقديم الأولية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى، وضمان مرونة نظم الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي إلى جانب الحفاظ على الوظائف والدخل.

وتم التأكيد على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ الأساسية والحقوق في بيئة العمل في ظلّ تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد جائحة كورونا، من خلال مواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.

وأكدت القمة التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب بأسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة "تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة".

يذكر أن انعقاد قمة مجموعة تواصل العمال L20 في المملكة العربية السعودية يمثل فرصة للمعالجة الشاملة لقضايا العمال واستقرار سوق العمل، من خلال توصيات تساعد مجموعة G20 بالوصول لحلول تستوعب مطالب عمال العالم وتلبي تطلعاتهم.

يأتي انعقاد القمة في الرياض استكمالاً لإنجازات القمم السابقة، من خلال حثّ المنظمات والاتحادات العمالية الدولية، على إعداد السياسات والأولويات من خلال تقديم البيانات لقادة مجموعة العشرين.قمة مجموعة العشرين بالرياض تواصل العمال L20