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رحلات الطيران الروسي تعاود إقلاعها إلى القاهرة.. ودبي غداً

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رحلات الطيران الروسي تعاود إقلاعها إلى القاهرة.. ودبي غداً رحلات الطيران الروسي تعاود إقلاعها إلى القاهرة.. ودبي غداً
بعد توقفها خلال الفترة الماضية بسبب تفشي جائحة كورونا

رحلات الطيران الروسي تعاود إقلاعها إلى القاهرة.. ودبي غداً

تستأنف غداً شركات الطيران الروسية رحلاتها النظامية إلى دبي، فيما تنطلق أول رحلة من موسكو إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت القنصلية الروسية العامة في دبي، بأن إقلاع أول رحلة طيران روسية إلى دبي سيجري في 10 سبتمبر، بعد أن كان سياح ومقيمون روس قد سافروا إلى الإمارات خلال الأسابيع السابقة على متن رحلات "طيران الإمارات".

وأوضحت القنصلية لوكالة "نوفوستي"، وفق " اليوم"، أن "طيران الإمارات" كانت تنفّذ رحلات أسبوعياً لإعادة مواطنين روس إلى بلادهم، فيما كان سياح روس يستقلون رحلات العودة للوصول إلى دبي.

وحسب القنصلية، فإن "طيران الإمارات" نفّذت تسع رحلات مع روسيا، بعد أن سمحت دبي باستقبال السياح مطلع يوليو؛ ما يعني أن "إجراءات وصول السياح الروس إلى دبي في ظل قيود جائحة قد تم اختبارها".

وفي السياق نفسه، ستقلع طائرة تابعة لـشركة "إيروفلوت" الروسية من مطار شيريميتيفو بموسكو متجهة إلى القاهرة في الساعة 20:40 مساء اليوم، في أول رحلة مع القاهرة، بعد توقف جميع الرحلات الدولية من روسيا بسبب تفشي الجائحة في ربيع هذا العام.

ويأتي استئناف الرحلات النظامية مع دبي والقاهرة بناءً على قرار الروسية في 2 سبتمبر، الذي سمح بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي.روسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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