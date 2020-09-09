بعد تأخر بث الرياضيات.. فيديو لدموع طالبة يترجم حبها للمادة ولمعلمها

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لقطة عفوية لاقت استحسان كثير من متابعي منصات التواصل وتفاعلهم

دخلت طالبة تدرس في الصف الثاني الابتدائي في حالة من الحزن والبكاء عندما أُلغي بث شرح مادة الرياضيات عبر قناة عين التعليمية بسبب تعلقها بالمادة ومعلمها.

وفي التفاصيل بيّنت الطفلة "جنان الصليّح"؛ التي تتابع دروسها خلال منصة مدرستي وقنوات عين، خلال استضافتها عبر برنامج ياهلا، أن سبب بكائها لتأخر بث المادة وحبها لشرح معلم الرياضيات علي القحطاني؛ مشيرة إلى أن طريقة شرحه وتقديمه لدروس الرياضيات جعلاها وأسرتها تتفاعل معه بشكل إيجابي وكبير.

بدوره أوضح معلم الرياضيات بتعليم الرياض المعلم علي القحطاني؛ أنه تلقى مقطع الطفلة عن طريق تويتر بعد نشره من قِبل شقيقها متضمناً رسالة شكر واصفاً بأنها كانت لمسة جميلة من الطفلة وأسرتها.

ولفت المعلم القحطاني؛ إلى أن مرحلة التعليم عن بُعد ليست خياراً وإنما أمرٌ واقعٌ فُرض علينا بسبب ظروف جائحة كورونا، داعياً الجميع من معلمين وأولياء أمور وطلاب إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتعويض الفقد التعليمي والخروج بأقل الخسائر، وأكّد دور الأسرة في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم لتحقيق فرص النجاح، بإذن الله تعالى.

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل عن طفلة في حالة من البكاء بسبب تعلقها بمادة الرياضيات والمعلم الذي تحضر دروسه عن طريق التعليم عن بُعد.

وكتب شقيق الطفلة عبر حسابه بتويتر "حسب جدول قناة عين لم يتم بث شرح مادة الرياضيات مما جعل أختي تدخل في حالة من البكاء لتعلقها بالمادة ومعلمها علي القحطاني؛ فعلاً رسالة المعلم قد تنجح حتى وإن كان التعليم عن بُعد.. كثّر الله من أمثالك أستاذنا الغالي".@ali21216

وعلّق المعلم القحطاني؛ "الله يسعدها ويوفقها ويبارك فيها، والله إن تعلقهم وحبهم هذا هو الدافع الأكبر لنا كمعلمين، للأمانة ينعقد لساني مع دموعها، ويعجز حرفي عن التعبير".