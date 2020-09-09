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للارتقاء بخدمات الحرم المكي.. "السديس" يدشن مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

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قال إن ذلك يعد خطوة رائدة ضمن المشروعات التطويرية التي تنفذها حكومة المملكة

للارتقاء بخدمات الحرم المكي..

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "السديس" أن المشروع يعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية في الحرمين الشريفين, مؤكدًا أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقًا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله-.


وحضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

للارتقاء بخدمات الحرم المكي..

للارتقاء بخدمات الحرم المكي..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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