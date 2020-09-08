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الأكاديمية الرقمية تبدأ استقبال التسجيل في معسكر "همة لتطوير البرمجيات"

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الأكاديمية الرقمية تبدأ استقبال التسجيل في معسكر "همة لتطوير البرمجيات" الأكاديمية الرقمية تبدأ استقبال التسجيل في معسكر "همة لتطوير البرمجيات"
يهدف إلى تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل

الأكاديمية الرقمية تبدأ استقبال التسجيل في معسكر

أطلقت الأكاديمية الرقمية، إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف لبناء القدرات الرقمية الوطنية، أمس، التسجيل في معسكر تدريبي مكثف عن بُعد يهتم بتطوير البرمجيات، يمتد لأربعة عشر أسبوعًا، تحت مسمى "معسكر همة لتطوير البرمجيات".

ويهدف المعسكر إلى تأهيل وصقل مهارات حديثي التخرج والباحثين عن عمل للارتقاء بقدراتهم الريادية والتقنية؛ مما يعزز حصولهم على فرص وظيفية مع شركاء الأكاديمية، ليساهموا في تطوير حاضر المملكة وبناء مستقبلها، والمضي قدمًا على طريق التنمية والتطوير المستمر.

ويتضمن المعسكر الذي سيقام خلال الفترة 11 أكتوبر 2020 إلى 17 يناير 2021، تدريبات عملية مكثفة في أساسيات الويب، البايثون، MENA STACK، والجافا، وغيرها من المهارات التقنية باستخدام أكثر من 20 أداة، بالإضافة إلى مشروع تطبيقي شامل يحاكي واقع بيئة الأعمال والأدوار الوظيفية لمطوري البرمجيات.

ويأتي إطلاق معسكر همة لتطوير البرمجيات، رابع معسكرات الهمم الرقمية، متوائمًا مع مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

وحثت الأكاديمية خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية على التسجيل عبر الرابط التالي: https://sda.edu.sa/ar/program/SW؛ حيث من المقرر انتهاء التسجيل في المعسكر يوم السبت 12 سبتمبر 2020.الأكاديمية السعودية الرقمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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