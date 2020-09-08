مفاجأة.. باحثون: العادات والتقاليد الغذائية تؤثر في معدل وفيات "كورونا"

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أعلى المعدلات في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا تصل إلى 10 % فأكثر

في مفاجأة كبيرة اكتشف العلماء أن العادات والتقاليد الغذائية الوطنية تؤثر في معدل الوفيات بفيروس كورونا مؤكدين أن المعدل في البلدان التي تتبع حمية البحر الأبيض المتوسط مرتفعة، مع أن هذه الحمية تعتبر مفيدة للقلب والأوعية الدموية.

وفي هذا السياق يشير خبراء روس إلى أن النظام الغذائي المتبع يؤثر في منظومة المناعة التي بدورها تؤثر في شدة العدوى ومسار المرض، مؤكدين أن منظومة المناعة تتشكل عبر سنوات؛ لذلك لا يمكن تعزيزها بسرعة بالتحول إلى نظام غذائي جديد.

وبحسب ما ذكرته روسيا اليوم، فإنه استنادًا إلى بيانات جامعة جون هوبكينز اكتشف الباحثون أن أقل معدل للوفيات في البلدان الأوروبية هو في ألمانيا والنمسا والتشيك وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا؛ إذ لا يزيد هذا المعدل على 4 %.

وأعلى معدل في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا (10 % وأعلى).

ووفقًا للبيانات فقد افترض الباحثون أن بعض المواد الغذائية التي يتناولها سكان هذه البلدان تؤثر في معدل الوفيات بـ"كوفيد-19"، مشيرين إلى المواد الغذائية المحتوية على مضادات قوية للأكسدة أو لنشاط البروتين АСЕ2، مثل الملفوف الطازج والمخمر الذي ينتشر تناوله في البلدان الأوروبية ذات معدل الوفيات المنخفض، وكذلك في كوريا وتايوان.

كما لوحظ أيضًا أن معدل الوفيات في تركيا (2.4 %) منخفض؛ وذلك نتيجة لكثرة تناول الملفوف ومنتجات الألبان المخمرة.