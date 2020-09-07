أخبار عاجلة

"100 عمل من كنوز متاحفنا".. مختارت من الفن الأوروبي يعرض أعمال كبار الفنانين -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار -
أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟ -
"السيسي": إقامة علاقات دبلوماسية بحرينية إسرائيلية خطوة مهمة لإرساء السلام بالمنطقة -
مصر.. اليوم أول تجربة للقاح كورونا على متطوعين -
في عصر كورونا.. جمهور "طائرة الوحدة " يحضرون بصورهم لمؤازرة فريقهم -
بالفيديو.. فضيحة صادمة لامرأة في سوبر ماركت -
مصر تسجِّل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مرور الباحة" يشارك بركن توعوي في مهرجان الرمان في نسخته التاسعة

Print
وزَّع بروشورات ونشرات توضيحية للزوار تبرز أهمية تطبيق الأنظمة

شاركت إدارة مرور منطقة الباحة بمهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة، والذي رعاه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، ويستمر لمدة أسبوع بمفرق بيدة.

وقد استقبل مدير إدارة مرور منطقة الباحة العقيد مسفر الثبيتي، أمير منطقة الباحة، في الركن التوعوي المصاحب للمهرجان، واستمع إلى شرح مبسط عن الركن التوعوي الذي يقدمه المرور في الموقع وأهمية اتباع تعليمات المرور للحفاظ على السلامة العامة.

كما وزع المرور بروشورات توعوية ونشرات توضيحية لزوار المهرجان تبرز أهمية تطبيق أنظمة المرور، متمنيًا السلامة لمرتادي الطرق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي يعزز الأمن والاستقرار

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

أول قطري.. "الخليفي" يواجه السجن في سويسرا.. ما القصة؟

شبكة عيون الإخبارية