تواصل جلسات الحوار الليبي بمدينة "بوزنيقة" المغربية

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تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح المفاوضات

تواصلت، اليوم، بمدينة بوزنيقة المغربية جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق في أجواء إيجابية، وتهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وكان الوفدان قد عقدا أمس أولى جلسات الحوار التي أعربا في ختامها عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.

وشددا على حرصهما على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة.جلسات الحوار الليبي مدينة بوزنيقة المغربية