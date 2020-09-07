بتوقيت مصر : أسباب ومؤشرات تراجع الدين العام في مصر

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تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ولقاء خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر الحلقة الكاملة
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:44 صباحاً
ملعب ONTime - أخبار على السريع مع "شوبير" .. مران سري للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:32 صباحاً
لقاء “الأربعاء”.. حوار خاص مع د. وسيم السيسي عالم المصريات | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: مصر هي من صدّرت جميع الأعياد للعالم أجمع | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: ميادين العالم كلها بها مسلات، سعيد جدًا بوضع مسلة في ميدان التحرير | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً
د. وسيم السيسي: الأهرامات المصرية لا نعرف عنها شيئا والدراسات توضح أنها لم تكن مجرد مقابر | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً
احتفالًا بعيد الفلاح.. د.وسيم السيسي يروي قصة الفلاح الفصيح في مصر الفرعونية | من مصر
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الخميس 10 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً
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الاثنين 07 سبتمبر 2020 11:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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