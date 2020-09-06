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مركز العنف الأسري يعلن: التوصل لطفل تعرض للعنف من والده

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مركز العنف الأسري يعلن: التوصل لطفل تعرض للعنف من والده مركز العنف الأسري يعلن: التوصل لطفل تعرض للعنف من والده
تحويل المعنف للجهة المختصة وتوفير الحماية له

مركز العنف الأسري يعلن: التوصل لطفل تعرض للعنف من والده

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن الوصول لطفل تم تداول معلومات عن تعرضه للعنف من والده.
وبين المركز أنه تم توفير الحماية له، وتحويل المعنف للجهة المختصة وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
وكان المركز قد قال أمس:
طبقًا لما يتم تداوله حول تعنيف أب لابنه، فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية، وجاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء".مركز بلاغات العنف الأسري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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