"إكسير جامعة طيبة" ينظم حملة توعوية طلابية للوقاية من كورونا

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مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.. وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي

نظم نادي إكسير بكلية الصيدلة بجامعة طيبة حملة توعوية طلابية لتوزيع عدد من الكمامات والمعقمات مع انطلاقة العام الدراسي؛ للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا covid-19.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي ينتظم فيه طلاب الكليات العلمية بالحضور للمقررات العملية والتدريبية مع تطبيق التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل أروقة الجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة طيبة عملت منذ وقت مبكر على الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي وبدء الدراسة افتراضيًّا بتجهيز المعامل وفق الاحترازات الوقائية، كما أنها وفرت عددًا من القنوات لتلقي الاستفسارات والاقتراحات وحل المشكلات التنظيمية لطلابها، وتجهيز كافة القنوات الرقمية والتأكد من استيعابها لبدء الدراسة على الوجه الأكمل.

نادي إكسير بكلية الصيدلة جامعة طيبة