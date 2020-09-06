حفر الباطن.. أكثر من 7900 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

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منذ بدء العمل ومن خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن خدماتها لعدد 7914 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن؛ وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن