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البحرين تعلن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية أسبوعين

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البحرين تعلن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية أسبوعين البحرين تعلن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية أسبوعين
بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي بعد ازدياد عدد حالات كورونا

البحرين تعلن تأجيل بدء العام الدراسي للمدارس الحكومية أسبوعين

قررت البحرين تأجيل البدء في العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة أسبوعين؛ تنفيذًا لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، لمراجعة إجراءات فتح المدارس الحكومية، وبناءً على توصية الفريق الوطني الطبي، وفي ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزارة: تعلن وزارة التربية والتعليم تأجيل البدء في العام الدراسي للمدارس الحكومية لفترة أسبوعين؛ وذلك لفحص جميع الكادر التعليمي في المدارس الحكومية.

ووفق وكالة أنباء البحرين، فإنه بذلك تتأخر عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس المقرر لها يوم غد الأحد الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٠م إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.

كما يبقى الوضع بالنسبة لمنتسبي قطاعات الوزارة وإداراتها، كما كان عليه الوضع في الأسبوع الماضي، إلى حين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن. أما بخصوص المدارس الخاصة فأكدت الوزارة أن العودة ستستمر كما هي دون أي تغيير.البحرين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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