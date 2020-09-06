أستراليا: ولاية فيكتوريا تسجل 5 وفيات و63 إصابة جديدة بكورونا

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رفع إجمالي الضحايا في جميع أنحاء البلاد إلى 753

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الأحد، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الوفيات في الولاية إلى 666 وفي جميع أنحاء البلاد إلى 753.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أنه تم تحذير سكان فيكتوريا من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية قد لا تنخفض بالمقدار الكافي بحلول منتصف سبتمبر بما يسمح بتخفيف القيود بأمان، وهو ما يزيد من احتمال استمرار الإغلاق لعدة أشهر.

يُشار إلى أنه كان من المقرر أن تنتهي القيود، التي فُرضت لمدة ستة أسابيع في أغسطس الماضي، في 13 سبتمبر الجاري.فيروس كورونا الجديد