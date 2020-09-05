"تصفية" تعلن انطلاق المزاد العلني لمخطط "مدن الشروق".. غداً

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بث مباشر للوقائع عبر حسابات "إتقان" العقارية بشبكات التواصل

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" وشركة إتقان العقارية عن موعد بدء انطلاق المزاد العلني لمخطط مدن الشروق يوم غد الأحد 18 محرم الموافق 6 سبتمبر 2020م، حيث يقام المزاد في الساعة الرابعة عصراً داخل قاعة الفريدة للاحتفالات بحي المونسية بمدينة الرياض.

وقالت "تصفية" إن دخول المزاد لن يكون إلا للمزايدين حملة المضارب، ووفقاً للبرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت "إتقان"، المسوق الحصري للمزاد، أن وقائع المزاد سيتم بثها عبر حساباتها بمنصتي "تويتر @etqaan_sa، ويوتيوب etqaan_sa "، داعية المستثمرين الراغبين في المزيد من الإيضاحات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0539962000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن مخطط "مدن الشروق" يتكون من قطع سكنية، وتجارية، ومرافق تعليمية وطبية ويمتاز بوقوعه في نطاق اتجاه النمو والتمدد الطبيعي لمدينة الرياض.

وتتنوع مواقع الأراضي من حيث القرب من مداخل ومخارج المخطط.

ويعتبر الموقع قائم مع وجود كثافة سكانية، بالإضافة إلى اختلاف مساحات القطع المعروضة مما يتيح خيارات أكثر للراغبين.