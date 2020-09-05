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إقرار بالعزلة الدولية.. "روحاني": لم يقف إلى جانبنا أحد في مواجهة "كورونا"

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إقرار بالعزلة الدولية.. "روحاني": لم يقف إلى جانبنا أحد في مواجهة "كورونا" إقرار بالعزلة الدولية.. "روحاني": لم يقف إلى جانبنا أحد في مواجهة "كورونا"
أشار إلى أن واشنطن زادت العقوبات والضغوط

إقرار بالعزلة الدولية..

في اعتراف صريح بالعزلة الدولية الخانقة على بلاده، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن أسفه لأن أصدقاء إيران لم يقفوا إلى جانبها في وجه الولايات المتحدة وعقوباتها، بينما هي تعاني أثر الحظر الأمريكي وتداعيات أزمة الجديد.


وقال "روحاني" في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء: "لم يقف أحد إلى جانبنا خلال الأشهر السبعة الماضية ونحن نواجه الحظر وتداعيات كورونا"، وفقاً لـ "رويترز".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من أن ترفع العقوبات، فرضت عقوبات جديدة وضغوطاً على مدى الأشهر السبعة الماضية التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يدخل في عمل مع إيران.

وتجيء العقوبات في إطار مسعى أمريكي لحرمان إيران من الدخل، بعدما انسحب الرئيس دونالد عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.الرئيس الإيراني حسن روحاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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