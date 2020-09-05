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قياسًا لعدد السكان.. إسرائيل "الأكثر فشلاً" في مكافحة كورونا

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قياسًا لعدد السكان.. إسرائيل "الأكثر فشلاً" في مكافحة كورونا قياسًا لعدد السكان.. إسرائيل "الأكثر فشلاً" في مكافحة كورونا
رئيس طاقم مكافحة الفيروس: نحن في حرب أكبر من كل الحروب

قياسًا لعدد السكان.. إسرائيل

قررت الإسرائيلية إرسال ألوف الجنود إلى البلدات المنكوبة بعدد إصابات كبيرة بفيروس "كورونا"، للمساعدة على مواجهته، في وقت أصبح من الواضح فيه أن إسرائيل باتت تتربع على عرش دول العالم كله في الفشل في مكافحة الفيروس قياساً لعدد سكانها.

وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل وزير الأمن بيني غانتس، ترك خلافاتهما حول جدول الأعمال والدعوة إلى جلسة للحكومة في الثلاثاء المقبل.

وكانت الحكومة قد امتنعت عن عقد اجتماعاتها الأسبوعية بسبب الخلاف حول جدول الأعمال بين قطبيها، نتنياهو وغانتس، لكن المعطيات التي نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، وأشارت إلى أن إسرائيل هي الرائدة في العالم من حيث عدد الإصابات الشهرية بفيروس "كورونا"، ومعطيات أخرى نشرت في التقرير اليومي للبنك الدولي في كندا، ونتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الجمهور يعتبر حكومة نتنياهو فاشلة في مكافحة الفيروس؛ دفعت إلى وضع الخلافات جانباً، وعقد جلسة تخصص فقط للفيروس وكيفية مكافحته.

ووفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" كان تقرير البنك الدولي قد كشف أن في إسرائيل بالمتوسط 215.6 مصابًا شهريًّا لكل مليون من السكان؛ مما يجعلها على رأس اللائحة العالمية. وتلي إسرائيل في المرتبة الثانية البرازيل مع 188.7 مصابًا شهريًّا لكل مليون شخص، ثم إسبانيا (182.4)، والولايات المتحدة (127.2 مصابًا)، وفرنسا (80 مصابًا).

وبيّنت التقارير أن هناك منحى مرتفعًا بشكل حاد منذ عدة شهور، وبشكل خاص في شهر أغسطس الماضي؛ ففي معدل الشهر الماضي بلغت النسبة في إسرائيل 179.7 مصابًا شهريًّا لكل مليون نسمة، وقفزت في الأسبوع الأخير إلى 215.6 مصابًا.

وحسب تقرير جامعة "جونز هوبكنز" التي تتابع وضع الإصابة العالمي منذ انتشار الوباء وأصبحت تقاريرها معتمدة علميًّا، فإنه في شهر مارس الماضي الذي انفجر فيه الوباء، كان المتوسط اليومي للمصابين الجدد هو 19.9 لكل مليون نسمة، وفي شهر أبريل ارتفع إلى 40.8 مصابًا لكل مليون نسمة.

وفي شهر مارس كان عدد المصابين اليومي المتوسط 4.2 مصاب لكل مليون نسمة، وفي يونيو تضاعف العدد ثماني مرات إلى 31.5 مصابًا. ثم في شهر يوليو قفز إلى 100 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تحتل المكان الخامس في العالم من حيث عدد الوفيات اليومي بالنسبة لعدد السكان؛ ففي الأيام السبعة الأخيرة متوسط حالات الوفاة لكل مليون شخص بلغ يوميًّا في إسرائيل 1.6، والدولة الأولى في العالم في هذا الأسبوع هي المكسيك مع 4.2 حالة وفاة يوميًّا بسبب "كورونا" لكل مليون نسمة، وبعدها البرازيل مع 4.1، وبعدها تأتي الولايات المتحدة مع 2.6، وجنوب أفريقيا بـ2.1 لكل مليون، وبعدها تأتي إسرائيل التي يقترب عدد وفياتها من "كورونا" من 1000.

وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، فإن 2439 مصاباً بـ«كورونا» تم تشخيصهم في اليوم الأخير. وهناك 848 مصاباً يتم علاجهم في المستشفيات، و417 مصاباً هم في حالة خطرة، وعدد المربوطين بأجهزة التنفس بلغ 118 شخصاً.

وقد توفي 16 مصاباً منذ يوم الأربعاء وحتى صباح أمس، ليصبح عدد الوفيات 985 شخصاً، وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الإصابات إلى نحو 124455.

وتتعرّض الحكومة الإسرائيلية لهجوم كاسح بسبب هذه المعطيات، من المعارضة ومن أجزاء واسعة في الائتلاف الحكومي، وكذلك من وسائل الإعلام والأجهزة الطبية والخبراء.إسرائيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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