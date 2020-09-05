أخبار عاجلة

مشاهد حارة وجدل خارج عن المألوف.. من يواجه مسلسل "شارع شيكاغو"؟ -
مليون و٥٠٠ الف حالة تعدي على الأراضي الزراعية".. اضرار التعديات على الأراضي الزراعية -
رئيس قطاع الارشاد الزراعي : تجريف الأراضي الزراعية له اثار سلبيه على كل المواطنين -
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر -
توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر -
إخوان الدم.. انشقاقات وصراعات واتهامات بالفساد بين عناصر التنظيم الإرهابي في تركيا وبريطانيا -
رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠ -
الوجه الآخر | واضح إن سارة هتبدأ تقلق من أختها فرح وتغير على جوزها.. يا ترى هتكشف الحقيقة -
الوجه الآخر | اتخانق مع مراته وعايرها إنها مش بتخلف عشان رفضت تشاركه في مشروع جديد! -
الوجه الآخر | سارة دورت على فرح أختها واديتلها ورثها من نصيبها.. يا ترى هتوافق تقعد معاها في البيت؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. إعلان وفاة "يوسف والي" ومصادر تنفي ما تردد حول "طنطاوي"

Print
مصر.. إعلان وفاة "يوسف والي" ومصادر تنفي ما تردد حول "طنطاوي" .. إعلان وفاة "يوسف والي" ومصادر تنفي ما تردد حول "طنطاوي"
أنباء مجهولة المصدر تم نفيها عن وفاة القائد العام للقوات المسلحة الأسبق

مصر.. إعلان وفاة

توفي، صباح اليوم السبت، يوسف والى نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الزراعة الأسبق، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية: إن والي تخرج فى كلية الزراعة، ورشح نائبًا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية في محافظة الفيوم.

والي شغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

وفي سياق آخر كانت أنباء مجهولة المصدر قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ترأس المجلس العسكري المصري لإدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية: نفت مصادر مقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاته، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة.

وقالت المصادر: إن "المشير طنطاوي في منزله، وصحته مستقرة".نائب رئيس الوزراء المصري يوسف والى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر

عيد الفلاح المصري.. الذكرى الـ ٦٨ لقانون الإصلاح الزراعي | من مصر

توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر

توصيل الخدمات ووقف قرارات الهدم".. فوائد التصالح على مخالفات البناء | من مصر

رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠

رئيس الوزراء مصر فقدت منذ عام ٢٠١١ قرابة ٩٠ الف فدان من الاراضي ا منذ عام ١٩٨٠

لقاء الاعلامي الكبير مفيد فوزي مع تامر أمين وحديثه عن أهم ملفات الشارع المصري

لقاء الاعلامي الكبير مفيد فوزي مع تامر أمين وحديثه عن أهم ملفات الشارع المصري

شبكة عيون الإخبارية