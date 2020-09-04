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68 اصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في الاردن

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68 اصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في الاردن 68 اصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في الاردن

جى بي سي نيوز  :- سُجِّلت اليوم (68) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (55) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (38) حالة في محافظة العاصمة عمّان، مخالطة لمصابين سابقين.
- (8) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- (6) حالات في محافظة إربد، مخالطة لمصابين سابقين.
- (3) حالات في محافظة البلقاء، مخالطة لمصابين سابقين.
- (13) حالة خارجيّة، توزّعت كما يلي:
- (11) حالة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
- حالتان من جنسيّة عربيّة، لقادمين لغايات السياحة العلاجيّة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2301) حالة.
- سُجّلت (28) حالة شفاء هذا اليوم، (24) في مستشفى الأمير حمزة، و(3) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(1) في مستشفى الملكة علياء.
- تمّ إجراء (11875) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (873205) فحوصات.

إجراءات أخرى:
- تنتهي ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، وتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الاعتياديّة المطبّقة في جميع محافظات المملكة كالمعتاد، وتستمرّ حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت.
- في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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