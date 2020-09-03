أخبار عاجلة

أمن دمياط يضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات -
إبراهيم أعاد صناعة رأس كليوباترا باستخدام الشوك والملاعق -
سيول اليمن تفاقم الوضع الإنساني -
صحتك بالدنيا | مشاكل الضعف الجنسي ونصائح للأسنان والتغذية السليمة وإنقاص الوزن | الحلقة الكاملة -
الأخبار - موقع التنسيق يغلق اليوم باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات -
طارق بيلاقي حاجة محيرة جدا في عيادة آدم بعد ما اتخطف بساعات -
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى -
"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية -
اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غرفة المدينة تدشن برنامج تحالف الكيانات الناشئة

Print
غرفة المدينة تدشن برنامج تحالف الكيانات الناشئة غرفة المدينة تدشن برنامج تحالف الكيانات الناشئة
لضمان استمرار المشاريع الريادية على المدى البعيد

غرفة المدينة تدشن برنامج تحالف الكيانات الناشئة

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة برنامج تحالف الكيانات الناشئة بالشراكة مع عيادات الأعمال عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرار المشاريع الريادية الناشئة ونموها على المدى البعيد.

وذكر أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله أحمد أبو النصر، أن برنامج تحالف الكيانات الناشئة الذي أطلقته الغرفة بالشراكة مع عيادات الأعمال يحظى بشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ويستهدف الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو بما يضمن استمراريتها؛ وذلك من خلال ربطهم بشركاء إما مستثمرين أفراد أو صناديق وشركات استثمارية.

وأكد أن برنامج تحالف الكيانات الناشئة سيسهم في تعزيز الشراكة والمساهمة المجتمعية نحو المشاريع الريادية ودعم التوجه الاستراتيجي لها، وتقويم بنيتها الداخلية المثالية وتوسيع نطاقها جغرافيًّا، وذلك من خلال تقديم حلول اندماج أو استحواذ أو شراكة أو الدخول مع مستثمرين، بما يضمن بمشيئة الله استمرارها ونموها على المدى البعيد.

من جانبه أبرز رئيس عيادات الأعمال ثامر الفرشوطي، أهمية هذه المبادرة التي تستهدف ضمان استدامة وتنافسية الكيانات الناشئة من خلال صفقات الاندماجات والاستحواذات والمهتمين بمجال الاستثمار الجريء، موجهاً الشكر لغرفة المدينة لتبني ورعاية برنامج تحالف الكيانات الناشئة والذي يحظى بشراكة العديد من الجهات ذات العلاقة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وأعرب عن أمله في أن تحقق هذه المبادرة أهدافها وتسهم في دعم رواد ورائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، مقدماً الشكر لرئيس مجلس إدارة غرفة المدينة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للغرفة ومنسوبيها.

ووجهت غرفة المدينة المنورة الدعوة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة عبر التسجيل في الرابط:

https://alliancestartups.com.

مما يذكر أن برنامج تحالف الكيانات الناشئة الذي يحظى بشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يهدف لاحتضان الشركات والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حلول استثمارية لضمان استمرارها ونموها، وذلك من خلال الربط بين هذه المشاريع والمجموعات الاستثمارية والمستثمرين والإسهام في تحقيق استدامتها وضمان استمرارية تنافسيتها مستقبلاً محلياً وإقليمياً وعالمياً.الغرفة التجارية الصناعية المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية