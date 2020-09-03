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رئيس جامعة حفر الباطن يبحث سير العملية التعليمية الإلكترونية

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شدد على ضرورة المتابعة ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية

رئيس جامعة حفر الباطن يبحث سير العملية التعليمية الإلكترونية

بحث رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أمس الأربعاء، سير العملية التعليمية الإلكترونية والحضورية للأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1442هـ، خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة العمداء الاستشارية.

وأكد "القحطاني" ضرورة المتابعة المستمرة في سبيل تحقيق الأهداف الأكاديمية والتعليمية والبحثية، داعياً عمداء الكليات والعمادات المساندة وجميع منسوبي الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للارتقاء بالعملية التعليمية لما يخدم الطلبة. مبيناً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود في سبيل ضمان استمرارية العملية التعليمية بجودة عبر الوسائط التعليمية الإلكترونية مع العناية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعممة من الجهات المعنية.

يشار إلى أن الاجتماع استعرض تقرير هيئة كفاءة الإنفاق وعدداً من مواضيع مجلس الجامعة المقدمة من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

حفر الباطن جامعة حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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