اكشتوا في الليل مع من تحبون.. "طقس اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني": هنا "الرائعة"

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تَوَقُّعُ رياح متوسطة جنوبي الرياض وسيول على الغربية والجنوبية وأمطار بمناطق عدة

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية، اليوم الخميس وليلة الجمعة، ذروة الحالة الممطرة على الغربية والجنوبية، كما توقع أمطارًا -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وغرب منطقة الرياض، تمتد إلى أجزاء من القصيم وجنوب حائل واليمن، مع سيول على الغربية والجنوبية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الخميس "إجازة نهاية الأسبوع": "متوقع رياح متوسطة جنوبي منطقة الرياض والشرقية وبين الجوف وحائل، ورياح شبه قوية شمال الساحل الغربي ونجران والربع الخالي.. آمل من قائدي المركبات الحذر؛ إلا أن يصرفها الله".

وتابع: "متوقع أن تشمل الأمطار منطقة جازان، يجتمع الليلة قمرة وأجواء رائعة ليلًا على الوسطى والشرقية والشمالية خاصة خارج المدن، اكشتوا في الليل مع من تحبون".حالة الطقس الأرصاد أمطار