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: محتجون يرشقون قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة

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بالفيديو : محتجون يرشقون قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة : محتجون يرشقون قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة

جي بي سي نيوز :- أفاد مراسلنا في بيروت، بأن محتجين رشقوا قوى الأمن في محيط البرلمان اللبناني بالحجارة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن مجموعة من المحتجين توجهوا من ساحة الشهداء نحو الشوارع المؤدية إلى مجلس النواب اللبناني، حيث يقومون برشق القوى الأمنية بالحجارة والزجاج.

وأفاد مراسلنا بأنه تم استقدام تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط مجلس النواب.

وتمكن المحتجون من فتح البوابة الحديدية التي تغلق الطريق المؤدي إلى السراي الحكومي لوقت قصير، قبل أن تطلق القوى الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع والطلقات المطاطية لتفريقهم.

وحطم المحتجون إشارات المرور وألحقوا أضرارا بأرصفة المنطقة حيث يتظاهرون، كما حطموا سيارة تابعة لقوى الأمن.

وتمنكت شرطة مكافحة الشغب من الدخول إلى شارع البلدية وبدأت بتفريق المحتجين وتوقيف عدد منهم.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 5 فرق تستجيب الآن وتعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين من وسط بيروت.

المصدر : ار تي 

جي بي سي نيوز

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