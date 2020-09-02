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مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامة

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مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامة مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامة
"الحربي" يدعو المواطنين والمقيمين إلى عدم رمي المخلفات بشكل عشوائي

مكة.. إلزام شركات النظافة بتعقيم حاويات النفايات للحفاظ على الصحة العامة

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة شركات النظافة الخاصة بتعقيم حاويات النظافة، ورشها بالمعقمات والمطهرات، واستبدال التالف منها؛ وذلك في إطار أعمال النظافة، وتحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الصحة العامة.

وبدوره، أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم توجيه شركات النظافة الخاصة بتطهير الحاويات التجارية، والاهتمام بحاويات النفايات، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وتكثيف أعمال النظافة الميدانية، ورفع المخلفات من الأحياء السكنية. داعيًا المواطنين والمقيمين للحفاظ على النظافة العامة، وعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، والحفاظ على المكتسبات، وحماية البيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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