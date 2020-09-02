أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث "الصحة" محذرًا: المصابون بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بـ"كورونا"

Print
متحدث "الصحة" محذرًا: المصابون بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بـ"كورونا" متحدث "الصحة" محذرًا: المصابون بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بـ"كورونا"
دعا للعودة للوزن المثالي: فرصة مهمة جدًا للوقاية من الفيروس ومضاعفاته ومن أمراض ومشاكل صحية كثيرة

متحدث

جدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحذير من أن المصابين بالسمنة المفرطة من الفئات الأعلى خطورة عند الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بحيث إن المضاعفات تكون عليهم أعلى وأشد وأكثر من الآخرين.

ودعا متحدث "الصحة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، إلى الاهتمام بالصحة والعودة إلى الوزن المثالي باتباع الإجراءات والتوصيات الصحية المناسبة، والاستعانة بمن لديهم من الخبرات من المؤهلين لتقديم الرعاية الصحية واتباع السلوكيات الصحية المناسبة، معتبرًا أنها فرصة مهمة للغاية، ليس للوقاية من هذا الفيروس ومضاعفاته فقط، وإنما أيضًا للوقاية من طيف واسع من الأمراض والمشاكل الصحية التي ترتبط بالسمنة وزيادة الوزن!

يُذكر أنه وبحسب تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا صدر في يوليو الماضي، فإنه الذين يعانون بسبب السمنة أو الزيادة في الوزن يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد في حالة إصابتهم بمرض كوفيد - 19.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد - 19 بنسبة 40 ٪، بينما زادت النسبة إلى 90 ٪ بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم على 30 أنهم مصابون بالسمنة. وقالت هيئة الصحة العامة إن 63 ٪ تقريبًا من البالغين في إنجلترا يعانون بسبب زيادة في الوزن أو من السمنة.

وقالت "أليسون تدستون"، كبيرة خبراء التغذية بهيئة الصحة العامة: "الدليل الحالي يبين بوضوح أن زيادة الوزن أو السمنة تزيد خطر الإصابة باعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد - 19، أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"إنفاذ" يشرف على المزاد العلني لعدد من الورش في صناعية الرياض الأولى

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

"سلمان للإغاثة" يوزع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في ولاية سنار السودانية

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

اليونان: لا نخشى مواجهة  تركيا.. "أردوغان" يعيش الأوهام وسنتصدى لأطماعه

شبكة عيون الإخبارية