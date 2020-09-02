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.. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول

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بالفيديو.. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول .. "العرفج": ضَعْف الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما وزارة التعليم.. مشكلات لها حلول
أكد أن تعامل ‫ مع ‫كورونا صار مدرسة تُدرس على مستوى العالم

بالفيديو..

سبق- الرياض: أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن التعليم عن بُعد لم يعد ترفًا ولا خيارًا، بل ضرورة، مؤكدًا أن سوء الاتصالات وانقطاع الكهرباء لا تتحملهما "وزارة التعليم".

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أكد "العرفج" أن تعامل ‫السعودية مع ‫كورونا صار مدرسة تُدرس على مستوى العالم، موضحًا أن إعفاء القيادات التي لديها شبهة فساد رسالة واضحة من الدولة: لن يستمر في المناصب إلا الجاد والصالح، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، وزيرًا أو أميرًا.

كما أشار "العرفج" إلى أن تخصيص خطب الجمعة حول ‫التعليم عن بُعد جزءٌ من دعم العلم، تُشكر عليه وزارة الشؤون الإسلامية.

فيما أكد أن التعليم عن بُعد لم يعد ترفًا ولا خيارًا، بل ضرورة، ويجب على الناس أن تركز على ما اكتسبته معه، وليس ما فقدت. مشيرًا إلى أن مشكلات التعليم عن بُعد لها حلول.

وفي فقرة "مزاين الأسبوع" استعرض عامل المعرفة كتاب "سفر برلك" لمحمد الساعد، مؤكدًا بالقول: "‏سفر ببرلك كان جريمة في حق أبناء المدينة المنورة. والسؤال: هل تستطيع إحدى مؤسسات المجتمع المدني السعودية رفع خطاب دولي لاستعادة ما سُلب منها على يد الأتراك؟".

كما خص الفنان "عبدالله رشاد" برنامج "يا هلا بالعرفج" بذكر تفاصيل قصة أغنية "عساك على القوة" من كلمات أسعد عبدالكريم، وألحان طلال باغر، بمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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