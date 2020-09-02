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جامعة الملك سعود تغلق "محجر كورونا" بعد تعافي آخر حالة فيه

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جامعة الملك سعود تغلق "محجر كورونا" بعد تعافي آخر حالة فيه جامعة الملك سعود تغلق "محجر كورونا" بعد تعافي آخر حالة فيه
استفاد منه أكثر من 1400 مريض منذ بداية ظهور وتفشي الجائحة

جامعة الملك سعود تغلق

أغلقت جامعة الملك سعود المحجر الصحي التابع لها، بعد أن تعافى جميع نزلائه من (Covid-19) وغادرته اليوم آخر حالة منّ الله عليها بالشفاء من المرض.

ويُعد المحجر الصحي بجامعة الملك سعود من أوائل المباني الحكومية التي استخدمت لمكافحة الفيروس، وقد استفاد منه أكثر من (1400) مريض، بحسب إحصائية الجامعة.

وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر قد يتفقَّد المحجر الصحي بعد خلوه من المصابين بفيروس كورونا؛ وبرفقته وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله السلمان، حيث أشاد "العمر" بالجهود التي بذلها الطاقم الصحي والإداري منذ بدء الأزمة للحد من انتشار الفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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