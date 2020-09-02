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"مفوضة حقوق الإنسان" تحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين

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"مفوضة حقوق الإنسان" تحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين "مفوضة حقوق الإنسان" تحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين
"باشيليت" أكدت أن عملهم يساعد في إنقاذ الأرواح خلال جائحة كورونا

حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، جميع البلدان على بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين، خصوصًا خلال جائحة كوفيد-19، لأن عملهم يساعد في إنقاذ الأرواح.

وفي التفاصيل، أشارت "باشيليت" في كلمتها خلال اجتماع عُقد لدعم حرية الصحافة، إلى مقتل نحو ألف صحفي خلال العقد الماضي، وتسع من بين كل عشر حالات "لم يتم حلّها".

وأفادت أن تقارير الإعلام أداة أساسية للمسؤولين ليعرفوا بسرعة أين يتم تطبيق التدابير بشكل غير كافٍ في ظل كوفيد-١٩ وما الذي يشغل بال المواطنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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