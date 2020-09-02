أخبار عاجلة

تغطيةخاصة..ببساطة.. إزاي تاخد شقة إسكان اجتماعي مدعمة وبالتقسيط من الحكومة؟ -
سارة وهشام الاستروكس جمعهم وضيع حياتهم.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان -
موجز الأخبار | نشرة الواحدة 6 سبتمبر 2020 | وزير الإسكان طرح 3098 قطعة أرض سكنية بالإسكان الاجتماعي -
بينكيو زوي تطرح جميع شاشات الألعاب أي سبورتس من جيل أكس أل -كيه في الشرق الأوسط -
الأخبار - الشرطة البريطانية: وقوع حوادث طعن بمدينة برمنجهام وإصابة عدد من الأشخاص -
الأخبار - فتح التحقيق بنيويورك في وفاة أمريكي أسود على يد الشرطة -
الأخبار - الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعد الأكبر في العالم -
الأخبار - وفيات كورونا حول العالم تتخطى 884 ألف شخص والإصابات تتجاوز 27 مليونا و67 ألف شخص -
الأخبار - روسيا تسجل 5195 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
الأخبار - الهند تسجل 90632 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شرطة الجوف" تقبض على أربعيني خطف حقيبة امرأة ولاذ بالفرار

Print
"شرطة الجوف" تقبض على أربعيني خطف حقيبة امرأة ولاذ بالفرار "شرطة الجوف" تقبض على أربعيني خطف حقيبة امرأة ولاذ بالفرار
عقب تداوُل مقطع على مواقع التواصل.. وبمواجهته اعترف بجريمته

نقل سناب وزارة الداخلية أن شرطة منطقة الجوف نجحت في القبض على أربعيني عقب رصد مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل حقيبة لامرأة، ولاذ بالفرار وهي تلاحقه.

وذكر المقطع أنه باستجواب المرأة قالت إنها كانت أمام أحد المطاعم، وسُرقت حقيبتها بالقوة من قِبل مجهول، ثم هرب من الموقع بعد أن كاد يتسبب في دهسها. وقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة الجوف من تحديد هوية الجاني، والقبض عليه، وتمت مواجهته، واعترف بجريمته تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"الجزائية" تحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية "استراحة الحرازات" بـ #جدة

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

"هدف" للقيادة تنفذ برنامجًا تدريبيًا عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدربًا

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

هيئة التراث تطلق برامج تدريبية عن بعد للحرفيين والحرفيات

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

41 ألف زائر لمهرجان التمور بتربة ومشاركة أكثر من 2000 مزرعة

شبكة عيون الإخبارية