"شرطة الجوف" تقبض على أربعيني خطف حقيبة امرأة ولاذ بالفرار

★ ★ ★ ★ ★

عقب تداوُل مقطع على مواقع التواصل.. وبمواجهته اعترف بجريمته

نقل سناب وزارة الداخلية أن شرطة منطقة الجوف نجحت في القبض على أربعيني عقب رصد مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل حقيبة لامرأة، ولاذ بالفرار وهي تلاحقه.

وذكر المقطع أنه باستجواب المرأة قالت إنها كانت أمام أحد المطاعم، وسُرقت حقيبتها بالقوة من قِبل مجهول، ثم هرب من الموقع بعد أن كاد يتسبب في دهسها. وقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة الجوف من تحديد هوية الجاني، والقبض عليه، وتمت مواجهته، واعترف بجريمته تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.