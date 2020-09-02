"بومبيو": ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة إيران على جرائمها والتصدي لتهديداتها بالمنطقة

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حثّ اليونان وتركيا على خفض التوتر وبدء محادثات لوقف التصعيد بشرق المتوسط

حثّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اليونان وتركيا على "خفض التوتر" لوقف التصعيد في شرق البحر المتوسط حول حقوق بحرية وحقول غاز متنازع عليها، وفقاً للعربية نت.

وفي التفاصيل، قال بومبيو في مؤتمر صحافي "نحثّ الجميع على التراجع لخفض التوتر وبدء محادثات دبلوماسية بشأن النزاعات القائمة في شرق المتوسط.. ليس مجدياً زيادة التوتر العسكري في المنطقة".

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على جرائمه. وقال: "أكدنا على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية في المنطقة".

ورداً على سؤال لـ"العربية" و"الحدث"، قال بومبيو: "الوضع في لبنان غير مقبول، ونزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في هذا البلد"، ودعا "الجميع إلى تخفيف التوتر في المتوسط".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة"، اعتراضاً على التحقيق المستمر في احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة المالية" للمدعية "يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات" مضيفاً أنه تم اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة الجنائية الدولية "تواصل للأسف استهداف أميركيين".

وطالب من جهة ثانية بوقف فوري لاستخدام العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا، معرباً عن أمله في الوصول إلى حل سلمي للخلاف الحدودي بين الصين والهند.