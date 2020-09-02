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جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة "ربيز" في الجودة

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جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة "ربيز" في الجودة جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة "ربيز" في الجودة
المستوى الأول للمنظمات غير الربحية

جمعية مراكز الأحياء بالمدينة تحقق شهادة

منحت منظمة CES البريطانية، جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة "مجتمعي"، الشهادة الدولية المعتمدة "ربيز" في الجودة، المستوى الأول للمنظمات غير الربحية.

يأتي ذلك لما حققته من تطبيق جميع معايير الجودة: "التخطيط- الحوكمة- القيادة والإدارة- الخدمة الموجهة للمستخدم- إدارة العاملين- التعليم والتطوير- إدارة المال- إدارة الموارد- التواصل والترويج- العمل مع الآخرين- المراقبة والتقييم- النتائج"، في النظام الذي تعتمده المنظمة، ضمن حفل مرئي عن بعد، أقيم الثلاثاء الموافق 25/08/2020م.

وعملت الجمعية على تطبيق معايير الجودة وعقدت في سبيل ذلك العديد من الاجتماعات والدورات وورش العمل المتعلقة بالشهادة تحت إشراف مستشارين متخصصين، بالشراكة مع مركز "نماء التميز" للاستشارات الإدارية.

وزار الجمعية في وقت سابق، مقيّم من قبل شركة تام للخدمات الإدارية المتقدمة الوكيل الحصري لنظم "ربيز للجودة" بالمملكة العربية ، للتحقق من الشواهد المرئية والمنهجيات المعتمدة، ثم أوصى بمنح الجمعية شهادة الجودة الخاصة بالمنظمات غير الربحية "ربيز" كأول جمعية خيرية في المدينة المنورة.

وأنشأت الجمعية بالتعاون مع مركز نماء التميز للاستشارات الإدارية مركزًا خاصًّا لضمان الجودة وقياس الأداء، ضمن خطة مجتمعي الاستراتيجية التي كان أحد أهدافها استكمال الأنظمة الإدارية وحوكمة الجمعية بما يحقق الجودة العالية في جميع مجالات عملها؛ باعتبار الجمعيات أحد الأضلع الثابتة في القطاع الثالث بعد القطاع الحكومي والخاص.

وتسعى الجمعية إلى تطبيق معايير الجودة في القطاع غير الربحي لتحقيق رسالتها، وهي أن تكون برامجها التنموية والاجتماعية التي تنفذها للمجتمع بالمدينة المنورة ذات جودة عالية ووفق نظام متكامل يضمن تحقيق مخرجاته، وما زالت تطور أنظمتها وبنيتها التحتية الإدارية والتقنية باستمرار لمواكبة التغيير والتطوير الذي تعيشه المملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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