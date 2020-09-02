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شاهد.. مقاول كهرباء يوقف مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون

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شاهد.. مقاول كهرباء يوقف شبكة مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون شاهد.. مقاول كهرباء يوقف مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون
وسط مطالبات بالتدخل ومعالجة المشكلة و"سبق" تقف على الموضوع

شاهد.. مقاول كهرباء يوقف شبكة مياه ظلم والأزمة مستمرة والأهالي يناشدون

ناشد سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، الجهات المعنية بالتدخل لمعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسية للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.

وبين السكان أن المياة توقفت عن العمل منذ نحو 5 أيام، وبدأت معاناة الأهالي من شح المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة.

"سبق" تواصلت مع المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي، والذي أوضح أن سبب توقف عمل مشروع المياه يعود إلى تعرض الماسورة الرئيسية للكسر خلال حفريات قام بها مقاول تابع للشركة للكهرباء، مبينًا أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على إلزام المقاول بإصلاح الماسورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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