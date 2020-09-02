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الخارجية الاردنية تدين استهداف مطار أبها السعودي من قبل الحوثيين

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الخارجية الاردنية تدين استهداف مطار أبها السعودي من قبل الحوثيين الخارجية الاردنية تدين استهداف مطار أبها السعودي من قبل الحوثيين

المدينة نيوز :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ميليشيات الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية ، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز استنكار المملكة ورفضها لهذا الهجوم الإرهابي، كما أكد وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها وتضامنها معها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأمن شعبها.
كما أكد مجدداً أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

جي بي سي نيوز

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