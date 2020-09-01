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"حرس الحدود" يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152) من البحرية الأردنية

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"حرس الحدود" يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152) من البحرية الأردنية "حرس الحدود" يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152) من البحرية الأردنية
تتولى تعزيز الأمن البحري بالخليج العربي من خلال دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة

استلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة العربية والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وقامت عدد من الدول بالمشاركة من خلال تعيين سفن وطائرات وموظفين لقوة الواجب ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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