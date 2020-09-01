تجاوباً مع سبق.. "مرور عسير" يضبط قائد شاحنة كان يسير بسرعة جنونية بطريق بيشة

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شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.. وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه

تجاوباً لما نشرته "سبق"، تمكن مرور عسير مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة مخالف وتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما وثَّق مواطنٌ صباح اليوم بالفيديو قيام سائق شاحنة «صهريج» بترول يسير بسرعة جنونية على طريق بيشة - خميس مشيط بالقرب من خيبر الجنوب ويتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر بطريق غير مزدوج والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات وسط مطالبة وجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.

وأظهر المقطع تهور السائق الذي يقود الشاحنة بسرعة عالية متجاوزاً شاحنة أخرى من الخط الأصفر والطريق بمسار واحد ذهاباً وإياباً مما شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.

وبين موثق الفيديو أن العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية كان أسبابها تهور سائقي الشاحنات، مستغرباً من عدم وجود رقابة من الجهات المعنية لمثل هذه المخالفات التي قد تودي بحياة الآخرين.