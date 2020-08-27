الخارجية الروسية: موسكو والرياض تبدآن تسهيل إجراءات التأشيرة في 30 أغسطس

★ ★ ★ ★ ★

إصدار تأشيرات سياحية وخاصة متعددة الاستخدام ودخول متعددة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو والرياض ستبدآن في تيسير إجراءات منح التأشيرات لمواطني البلدين اعتبارًا من 30 أغسطس الحالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم: "ابتداء من 30 أغسطس ستدخل مذكرة التفاهم بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية للتأشيرات لمواطني البلدين حيز التنفيذ. تم التوقيع على المذكرة في الرياض في 14 أكتوبر 2019".

وأضافت نقلاً عن وكالات عدة، أن المذكرة تنص على إصدار تأشيرات سياحية متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى ستة أشهر لمواطني البلدين، وتأشيرات خاصة متعددة الاستخدام لمدة تصل إلى عام واحد، بالإضافة إلى تأشيرات دخول متعددة خاصة وإنسانية، لمدة تصل إلى 5 سنوات.وزارة الخارجية الروسية