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"الصحة العالمية": الوصول إلى مناعة القطيع قد يسبب موت الكثيرين

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"الصحة العالمية": الوصول إلى مناعة القطيع قد يسبب موت الكثيرين "الصحة العالمية": الوصول إلى مناعة القطيع قد يسبب موت الكثيرين
"كيرخوف": المنظمة تعمل على تطوير لقاح آمن وفعال

قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إن المنظمة تعمل على تطوير لقاح آمن وفعال، مضيفة أن الوصول إلى مناعة القطيع طبيعيًا قد يسبب موت الكثيرين.

وأوضحت كبيرة الخبراء في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، أن أحسن طريقة لتحقيق مناعة شاملة تكون من خلال لقاح يخضع له 65 إلى 70 بالمئة من السكان.
ولفت مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إلى أن برامج إخضاع السكان لفحوص كورونا على نطاق واسع استنزفت موارد كبيرة.
ودعت فان كيرخوف ورايان إلى التركيز على الحالات التي تظهر عليها أعراض أثناء إجراء فحوص الكشف بالإصابة بالفيروس.منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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