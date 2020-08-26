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"بلدية بارق" تغلق 9 محال مخالفة خلال حملة معالجة التشوُّه البصري

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"آل مبشر": تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المكان وتحسين الواجهات

أغلق قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق 9 محال مهنية مخالفة في بارق ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي تم من خلالها منع عرض المواد خارج حدود المحال، والمطالبة بتحسين الواجهات.

وتفصيلاً، أوضح رئيس البلدية، المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بمواصلة الجولات الرقابية، ومعالجة التشوهات البصرية التي يقوم بها بعض المحال المخالفة. وقد قاموا بجولات عدة ببارق، أسفرت عن إغلاق تسعة محال مخالفة ومتهاونة في أعمال النظافة، ومتسببة في إحداث التشوهات البصرية.

وأضاف بأنه تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحال، وتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية. كما تم إلزامهم بتوفير خدمة "مدى".

وأشار إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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