أخبار عاجلة

الصحة العالمية: بلدان تشهد زيادة مفاجئة بإصابات كورونا من ضمنها الأردن -
تقرير دولي صادم عن تعامل الأمن اللبناني مع المتظاهرين -
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا" -
"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية -
عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض -
"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك -
"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده -
أمانة الشرقية تنفذ 589 جولة رقابية -
عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة" -
إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بـ"شبحة أملج" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" و"جوار" يفتتحان محطة سقيا مياه بقرية طفيل

Print

افتتحت اليوم محطة سقيا مياه بقرية طفيل التي أنشأها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بالشراكة مع جمعية "جوار".

حضر حفل الافتتاح الأمين العام للوقف لؤي بن همام طرابزوني، ورئيس مركز السعدية نادر بن دخيل القثامي، والمهندس ممدوح بن حسن الحربي المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، ومدير عام جمعية "جوار" علي بن عليان الفهمي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الأهلية بالسعدية سلمان بن عبدربه الجحدلي.

وفي الحفل، ألقى أمين عام وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي طرابزوني كلمة أكد فيها أن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من أهداف الوقف لتوفير المياه الصحية الصالحة للشرب وإيصالها بأفضل الطرق المتاحة التي تحقق التنمية وتضمن الاستدامة وتنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة الوقف الأمير خالد الفيصل بناء الإنسان وتنمية المكان مثمناً شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

تلى ذلك كلمة مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ألقاها المهندس ممدوح الحربي، وكلمة مركز السعدية ألقاها رئيس المركز نادر القثامي كما ألقيت كلمة جمعية "جوار" ألقاها مدير عام الجمعية علي الفهمي، ورحب فيها بالضيوف الكرام، وشكر فيها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية على دعمه للجمعية بإنشاء المشروع، كما شكر بقية الجهات المشاركة في تنفيذه.

وألقى بعد ذلك المواطن مطيع بن شديد الحسناني كلمته نيابةً عن ورثة شديد الحسناني -يرحمه الله- الذي تبرع بموقع الأرض لذلك المشروع المبارك.

بعد ذلك، كرمت جمعية "جوار" وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية والجهات المشاركة والمتبرع بموقع المشروع، وتم التقاط الصور التذكارية بتلك المناسبة.

وتقدّر مساحة المشروع بنحو ١٠٠٠ متر مربع، وطاقته ٥٠ ألف لتر يومياً، تعادل تعبئة ٢٥٠٠ جالون سعة ٢٠ لتر والقرى المستفيدة منه قرية طفيل والقرى المجاورة لها، ويقدر عدد الأسر المستفيدة نحو ١٢٦٥ أسرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"

6 أسباب تفسّر الانهيار الإيراني في مواجهة وباء "كورونا"

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 987 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

عبر منصة "مدرستي".. عودة مليون طالب وطالبة للدراسة بالرياض

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

"الأرصاد": رياح وأتربة على تبوك

شبكة عيون الإخبارية