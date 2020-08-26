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"شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية

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"شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية "شرطة المدينة" تطيح بمقيم يتاجر في بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية
"القحطاني" : ضبط بحوزته 47500 بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، الأربعاء، عن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتفصيلا، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر، لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضبط بحوزته (47500) بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال، كما ضبط مبلغ (7766) ريال، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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