أعداد المتعافين من كورونا في حائل تتجاوز الخمسة آلاف

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بعد تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة

كسرت أعداد حالات التعافي في منطقة حائل حاجز الـ5000 بعد أن سجلت اليوم 77 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات التعافي في منطقة حائل ومحافظاتها 5024 حالة.

وبيّن "أنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز عليان الطهيمي، زيادة نسبة حالات التعافي التي بلغت 90.1%، وارتفاع نسبة الحالات المغلقة إلى 90.9%، وانخفاض نسبة الحالات النشطة إلى 9.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 0.81%.

وكانت منطقة حائل قد سجلت اليوم 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 31 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.حائل فيروس كورونا الجديد