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محافظ شقراء يرأس اجتماع "لجنة الدفاع المدني": جاهزون لموسم الأمطار

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أكد تنسيق الجهود بين أعضائها للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات

محافظ شقراء يرأس اجتماع

عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني بمحافظة شقراء، اجتماعها برئاسة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وبحضور مدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي وأعضاء اللجنة.

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من قِبَل محافظ شقراء، حث فيها الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء والتعاون البنّاء فيما بين كل الأجهزة الحكومية لخدمة الوطن والمواطن.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المطروحة، واعتماد جملة من التوصيات؛ حيث تم التأكيد على تنسيق الجهود بين أعضاء اللجنة للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من كل المخاطر.

وأكد الاجتماع في توصياته، الاستعداد من قِبَل الجهات المعنية في المحافظة والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار، مع أخذ الاحتياطات اللازمة حسب مهمة واختصاص كل جهة من الجهات المعنية المشاركة.

شقراء الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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