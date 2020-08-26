أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح وأتربة على القنفذة والليث -
تركيا تفاقم احتقان شرق المتوسط.. وتجري مناورة عسكرية قبالة قبرص -
بالفيديو.. ماذا حدث لترامب أثناء صعوده إلى المنصة أمام مؤيديه؟ -
الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا -
"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎ -
BE ONTime - لقاء خاص مع طارق الأدور بضيافة كريم رمزي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "عبد الحميد شبانة" لاعب الأهلي السابق -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة: لعبت مع جيل في الأهلي كان معظمه في منتخب مصر -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة سبب تسميته بإبن مانويل جوزيه -
BE ONTime - عبد الحميد شبانة يكشف لأول مرة عن أسباب إحترافه في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا

Print
البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

البرازيل: 47134 إصابة جديدة و1271 حالة وفاة بوباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الأربعاء، تسجيلها 47134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1271 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 17078 إصابة و565 وفاة في اليوم السابق.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 116580 حالة وفاة.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 23.6 مليون مصاب، وحصد الوباء أرواح أكثر من 813 ألف شخص حتى الآن.البرازيل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

مصر تسجِّل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية