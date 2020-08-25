بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من الحطب محملة على ظهور الحمير بجحيرة قنا

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استعان بها مجهولون لوعورة المكان

ضبطت الجهات المختصة بمركز قنا التابع لمحافظة محايل، كميات كبيرة من الحطب محملة على ظهور الحمير في إحدى قرى المركز، في عملية غريبة تعد الأولى من نوعها.

وتفصيلاً، فقد باشرت وحدة البيئة والمياه والزراعة والشرطة بقنا بلاغًا عن قيام مجهولين بالاحتطاب الجائر وإتلاف شجر القرض المعمر بأحد جبال قرية الجحيرة بقنا، مستعينة في نقلها بالحمير لوعورة المكان، وأسفرت المداهمة التي تمت بوساطة مندوب وحدة البيئة والزراعة والشرطة، عن ضبط كميات كبيرة من الحطب التي كانت معدة للبيع في الوقت الذي لاذ فيه المخالفون بالفرار.

وعملت الجهات المعنية على مصادرة تلك الكميات من الحطب والحمير المستخدمة في العملية، وبلغت كمية الحطب ثلاثة قلابات.

يُذكر أن العملية تمت بمتابعة مباشرة من مدير وحدة البيئة والمياه والزراعة بقنا والبحر.